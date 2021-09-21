Apple выпустила iOS 15
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Apple выпустила обновление операционных систем для iPhone, iPad и Apple Watch - iOS 15 iPadOS 15 и watchOS 8. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.
Детали
Кроме нового дизайна в операционной системы iOS 15 улучшено приложение “Камера”. Теперь оно способно распознавать текст и объекты на фотографиях. Доработаны приложения “Карты”, “Кошелек” и “Погода”.
В обновленной операционной системе iPad появились библиотека приложений и улучшенные виджеты.
Основные изменения Apple Watch: функции контроля качества сна, приложение для медитации, а также возможность создавать циферблат с портретов.
Напомним
В середине сентября состоялась презентация новинок от Apple. Кроме новых смартфонов компания показала два планшета iPad и “умные” часы Apple Watch седьмой серии.
Новые модели iPhone отличаются от предыдущих версий, в частности, характеристиками камеры, дисплея и батареи. Так, время работы батареи iPhone 13 Pro на 1,5 часа дольше, чем у предыдущего iPhone 12 Pro, а в iPhone 13 Pro Max — на 2,5 часа дольше, чем у предшественника. iPhone 13 и iPhone 13 mini получили улучшенный автофокус камеры и портретный режим для видеосъемки. Все новые модели смартфонов также имеют повышенную степень защиты от воды и пыли IP6. Устройство можно погружать на глубину более 1 м более чем на 30 минут.