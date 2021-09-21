Apple випустила iOS 15

Деталі

Крім нового дизайну у операційної системи iOS 15 покращено додаток “Камера”. Тепер він здатний розпізнавати текст і об’єкти на фотографіях. Доопрацьовані програми “Карти”, “Гаманець” і “Погода”.

В оновленій операційній системі iPad з’явилися бібліотека додатків і поліпшені віджети.

Основні зміни Apple Watch: функції контролю якості сну, додаток для медитації, а також можливість створювати циферблат з портретів.

Нагадаємо

В середині вересня відбулася презентація новинок від Apple. Крім нових смартфонів компанія показала два планшети iPad і “розумний” годинник Apple Watch сьомої серії.

Нові моделі iPhone відрізняються від попередніх версій, зокрема, характеристиками камери, дисплея і батареї. Так, час роботи батареї iPhone 13 Pro на 1,5 години довше, ніж у попереднього iPhone 12 Pro, а у iPhone 13 Pro Max — на 2,5 години довше, ніж у попередника. iPhone 13 і iPhone 13 mini отримали покращений автофокус камери і портретний режим для відеозйомки. Всі нові моделі смартфонів також мають підвищений ступінь захисту від води і пилу IP6. Пристрій можна занурювати на глибину більше 1 м більше ніж на 30 хвилин.