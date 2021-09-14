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Apple представила iPhone 13 та інші новинки: що по чім

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Американська компанія Apple сьогодні представила нове покоління iPhone. Смартфон отримав назву iPhone 13, передає УНН.

Деталі

У поколінні iPhone 13 використовується новий процесор А 15 Bionsk, який на 50% швидше процесорів у конкурентів. Чіп має 6 ядер та побудований за 5 нанометровим техпроцесом.

Оновився дизайн блоку камер. У iPhone 13 і 13 mini тепер більший 12-мегапіксельний сенсор основної ширококутної камери, з розміром пікселів 1,7 мкм та діафрагмою f/1.6.

Apple запевняє, що в iPhone 13 і 13 mini краща стабілізація та світлосила, розмиття фону, що дозволить, зокрема, знімати відео на професійному рівні.

Ціни на iPhone 13 в США стартують від 799 дол, на 13 mini від 699 дол.

Моделі iPhone 13 Pro та Pro Max будуть доступні в новому кольорі Sierra Blue.

Екранний виріз на 20% менший, новий дисплей Super Retina XDR з піковою яскравістю 1000 ніт підтримує технологію ProMotion, яка може змінювати частоту оновлення зображення на дисплеї від 10 до 20 Гц.

Процесор А15 Bionic має ще більш потужне відеоядро, ніж в молодших моделях. Смартфони отримали нову систему з трьох камер, Apple заявляє, що вона є революційною в мобільній фотографії. Всі модулі отримали підтримку нічного режиму.

Вартість iPhone 13 Pro стартує в США від 999 дол, на iPhone 13 Pro Max від 1099 дол.

Також, зокрема, були представлені Apple Watch 7-ї серії. Apple запевняє, що годинник від однієї зарядки працює 18 годин. В них можна плавати та занурюватися під воду до 50 метрів. Apple Watch будуть доступні в п’яти кольорах.

Ціна на Apple Watch 7-ї серії в США стартує від 399 дол.

iPad mini

Нова версія планшета iPad mini виконана в стилі iPad Pro, 8,3 дюймовий дисплей Liquid Retina, Touch ID на верхній кнопці “Додому”, USB-C та всі можливості нового роз’єму, камеру на 12 мегапікселів без оптичної стабілізації.
Ціна в США буде стартувати від 499 дол.

iPad

Окрім того, був представлений новий доступний iPad, тобто базову модель. Планшет процесор Apple A13 Bionic, який більш потужний ніж iPad 2020 року (8-го покоління).

Ціна в США буде стартувати від 329 дол. за версію 64 ГБ.

Доповнення

Повідомлялося, що Американська компанія Apple планує встановлювати на iPhone програмне забезпечення з виявлення зображень жорстокого поводження з дітьми та порнографії.

Система безперервно скануватиме фотографії та відео користувачів iPhone і порівнювати їх з наявною базою. Завдяки новій системі, кожній фотографії надаватимуть “ваучер безпеки”, на якому буде позначено, чи є зображення підозрілим. Щойно певна кількість знімків отримуватиме позначку підозрілих, Apple дозволить розшифрувати їх. Як відомо, у разі виявлення незаконних фото або відео, відомості про це передаватимуться відповідним органам.

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