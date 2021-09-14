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Apple представила iPhone 13 и другие новинки: что почем

Apple представила iPhone 13 и другие новинки: что почем

Киев  •  УНН

 • 36797 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Американская компания Apple сегодня представила новое поколение iPhone. Смартфон получил название iPhone 13, передает УНН.

Детали

У поколении iPhone 13 используется новый процессор А 15 Bionsk, который на 50% быстрее процессоров у конкурентов. Чип имеет 6 ядер и построен за 5 нанометровом техпроцессе.

Обновился дизайн блока камер. В iPhone 13 и 13 mini теперь больший 12-мегапиксельный сенсор основной широкоугольной камеры с размером пикселей 1,7 мкм и диафрагмой f/1.6.

Apple уверяет, что в iPhone 13 и 13 mini лучше стабилизация и светосила, размытие фона, что позволит, в частности, снимать видео на профессиональном уровне.

Цены на iPhone 13 в США стартуют от 799 долл, на 13 mini от 699 долл.

Модели iPhone 13 Pro и Pro Max будут доступны в новом цвете Sierra Blue.

Экранный вырез на 20% меньше, новый дисплей Super Retina XDR с пиковой яркости 1000 нит поддерживает технологию ProMotion, которая может изменять частоту обновления дисплея от 10 до 20 Гц.

Процессор А15 Bionic имеет еще более мощное видеоядро, чем в младших моделях. Смартфоны получили новую систему из трех камер, Apple заявляет, что она является революционной в мобильной фотографии. Все модули получили поддержку ночного режима.

Стоимость iPhone 13 Pro стартует в США от 999 долл., на iPhone 13 Pro Max от 1099 долл.

Также, в частности, были представлены Apple Watch 7-й серии. Apple уверяет, что часы от одной зарядки работает 18 часов. В них можно плавать и погружаться под воду до 50 метров. Apple Watch будут доступны в пяти цветах.

На Apple Watch 7-й серии в США стартует от 399 долл.

iPad mini

Новая версия планшета iPad mini выполнена в стиле iPad Pro, 8,3 дюймовый дисплей Liquid Retina, Touch ID на верхней кнопке “Домой”, USB-C и все возможности нового разъема, камера на 12 мегапикселей без оптической стабилизации.
Цена в США будет стартовать от 499 долл.

iPad

Кроме того, был представлен новый доступный iPad, то есть базовая модель. Планшет процессор Apple A13 Bionic, который более мощный чем iPad 2020 (8-го поколения).

Цена в США будет стартовать от 329 долл. за версию 64 ГБ.

Дополнение

Сообщалось, что Американская компания Apple планирует устанавливать на iPhone программное обеспечение по выявлению изображений жестокого обращения с детьми и порнографии.

Система непрерывно будет сканировать фотографии и видео пользователей iPhone и сравнивать их с имеющейся базой. Благодаря новой системе, каждой фотографии будут предоставлять “ваучер безопасности”, на котором будет обозначено, является ли изображение подозрительным. Как только определенное количество снимков будет получать отметку подозрительных, Apple позволит расшифровать их. Как известно, в случае выявления незаконных фото или видео, сведения об этом будут передаваться соответствующим органам.

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