Apple представит линейку новых гаджетов на Международный женский день

Детали

Компания обычно никак не намекает на то, что будет представлено, но все ждут новый iPhone SE.

Разные аналитики говорили о том, что премьера нового iPhone SE состоится весной и косвенные признаки указывают на то, что 8 марта Apple действительно представит устройство.

Дело в том, что в США и Канаде отмечается нехватка iPhone SE второго поколения. Причем дело не в дефиците компонентов, а в запрограммированном снижении производства: Apple явно начала разгружать склады в преддверии выпуска новой модели. По слухам, iPhone SE 2022 сохранит дизайн классических iPhone (как последний iPhone 8), но при этом получит современную платформу IOS15 и модем 5G. Отсюда и второе обозначение модели-iPhone SE 5G.

Напомним

Apple прекратила продажу всей линейки техники на официальном онлайн-магазине по всей России.