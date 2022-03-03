Apple представить лінійку нових гаджетів на Міжнародний жіночий день
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Відеопрезентація відбудеться, як завжди, на офіційному сайті Apple о 10:00 ранку за місцевим часом. Лозунг заходу — "Peek Performance". Про це повідомляє кореспондент УНН.
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Компанія зазвичай ніяк не натякає на те, що буде представлено, але всі чекають на новий iPhone SE.
Різні аналітики говорили про те, що прем'єра нового iPhone SE відбудеться навесні і непрямі ознаки вказують на те, що 8 березня Apple дійсно представить пристрій.
Справа в тому, що в США та Канаді відзначається нестача iPhone SE другого покоління. Причому справа не в дефіциті компонентів, а в запрограмованому зниженні виробництва: Apple явно почала розвантажувати склади напередодні випуску нової моделі. За чутками, iPhone SE 2022 збереже дизайн класичних iPhone (як останній iPhone 8), але при цьому отримає сучасну платформу IOS15 і модем 5G. Звідси і друге позначення моделі – iPhone SE 5G.
Нагадаємо
Apple припинила продаж усієї лінійки техніки на офіційному онлайн-магазині у всій Росії.