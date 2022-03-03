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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Apple представить лінійку нових гаджетів на Міжнародний жіночий день

Apple представить лінійку нових гаджетів на Міжнародний жіночий день

Київ • УНН

 • 147322 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Відеопрезентація відбудеться, як завжди, на офіційному сайті Apple о 10:00 ранку за місцевим часом. Лозунг заходу — "Peek Performance". Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Компанія зазвичай ніяк не натякає на те, що буде представлено, але всі чекають на новий iPhone SE.

Різні аналітики говорили про те, що прем'єра нового iPhone SE відбудеться навесні і непрямі ознаки вказують на те, що 8 березня Apple дійсно представить пристрій.

Справа в тому, що в США та Канаді відзначається нестача iPhone SE другого покоління. Причому справа не в дефіциті компонентів, а в запрограмованому зниженні виробництва: Apple явно почала розвантажувати склади напередодні випуску нової моделі. За чутками, iPhone SE 2022 збереже дизайн класичних iPhone (як останній iPhone 8), але при цьому отримає сучасну платформу IOS15 і модем 5G. Звідси і друге позначення моделі – iPhone SE 5G.

Нагадаємо

Apple припинила продаж усієї лінійки техніки на офіційному онлайн-магазині у всій Росії.

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