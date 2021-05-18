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Apple вернула в магазин популярную у сторонников Трампа соцсеть

Киев • УНН

 • 14291 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Социальная сеть Parler, которая позиционирует себя как альтернатива Twitter, вернулась в магазин приложений App Store. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании, передает УНН.

Apple вернула в магазин популярную у сторонников Трампа соцсеть

Цитата

Как пишет издание, возвращению приложения Parler на устройства под iOS предшествовало несколько месяцев “продуктивного диалога” с Apple. “Вся команда Parler упорно работала, чтобы решить проблемы с Apple, не ставя под угрозу нашу основную миссию”, — заявил и.о. гендиректора компании Марк Меклер.

По его словам, в приложении под iOS были внесены некоторые изменения в связи с правилами Apple. Однако все, что было “запрещено” в приложении для iOS, остается доступным пользователям в веб-версии социальной сети и приложения для Android.

Контекст

Parler получила известность после блокировки бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter и других социальных сетях. Действие аккаунтов экс-хозяина Белого дома приостановили после событий в Вашингтоне 6 январе, когда его сторонники после митинга взяли штурмом здание Капитолия.

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Социальная сеть позиционировала себя как площадка, свободное от цензуры, на которую жаловался Трамп, имея в виду Twitter, Facebook, YouTube. После этого Трамп и многие его сторонники перешли в Parler. Однако уже 10 января Google и Apple обвинили социальную сеть в отсутствии модерации, что нарушает их правила. Компании предложили ввести необходимый функционал в кратчайшие сроки, а когда она этого не сделала, ее приложение удалили из магазинов IT-гигантов.

Вслед за Google и Apple от своих хостингов Parler отключил Amazon. Социальная сеть пыталась обжаловать это решение, называя его политически мотивированным, однако суд отказал в удовлетворении иска.

Восстановить работу Parler удалось только в феврале. В апреле стало известно, что приложение вернется в App Store. В IT-гиганте заявили, что провели “основательные переговоры” с Parler, которая согласилась усилить модерацию сообщений пользователей и привести приложение в соответствии с политикой Apple.

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