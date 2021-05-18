Apple повернула в магазин популярну у прихильників Трампа соцмережу

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Як пише видання, поверненню додатка Parler на пристрої під iOS передувало кілька місяців “продуктивного діалогу” з Apple. “Вся команда Parler наполегливо працювала, щоб вирішити проблеми з Apple, не ставлячи під загрозу нашу основну місію” — заявив в.о. гендиректора компанії Марк Меклер.

За його словами, в додатку під iOS були внесені деякі зміни в зв’язку з правилами Apple. Однак все, що було “заборонено” в додатку для iOS, залишається доступним користувачам в веб-версії соціальної мережі і додатку для Android.

Контекст

Parler здобула популярність після блокування колишнього американського президента Дональда Трампа в Twitter та інших соціальних мережах. Дія акаунтів екс-господаря Білого дому призупинили після подій у Вашингтоні 6 січні, коли його прихильники після мітингу взяли штурмом будівлю Капітолію.

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Соціальна мережа позиціонувала себе як майданчик, вільний від цензури, на яку скаржився Трамп, маючи на увазі Twitter, Facebook, YouTube. Після цього Трамп і багато його прихильники перейшли в Parler. Однак вже 10 січня Google і Apple звинуватили соціальну мережу у відсутності модерації, що порушує їх правила. Компанії запропонували ввести необхідний функціонал в найкоротші терміни, а коли вона цього не зробила, її додаток видалили з магазинів IT-гігантів.

Слідом за Google і Apple від своїх хостингів Parler відключив Amazon. Соціальна мережа намагалася оскаржити це рішення, називаючи його політично мотивованим, однак суд відмовив у задоволенні позову.

Відновити роботу Parler вдалося тільки в лютому. У квітні стало відомо, що додаток повернеться в App Store. В IT-гіганті заявили, що провели “грунтовні переговори” з Parler, яка погодилася посилити модерацію повідомлень користувачів і привести додаток у відповідність з політикою Apple.