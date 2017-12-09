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Актуальное
Apple планирует приобрести Shazam

Apple планирует приобрести Shazam

Киев  •  УНН

 • 13832 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Американская компания Apple планирует приобрести сервис Shazam, что позволяет распознавать мелодии и изображения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-портал TechCrunch.

По данным источника, соглашение подпишут на этой неделе. Об операции, вероятно, будет объявлено в понедельник, 11 декабря.

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Как отмечает издание, один из источников сообщил, что сумма сделки составит около 400 млн долл. В публикации говорится, что по некоторым оценкам, стоимость Shazam может превышать 1 млрд долл.

Официальные представители Apple и Shazam отказались прокомментировать сообщение о сделке.

Напомним, Apple уволила сотрудника , потому что его дочь опубликовала видео с обзором нового iPhone X

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