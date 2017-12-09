Apple планирует приобрести Shazam

По данным источника, соглашение подпишут на этой неделе. Об операции, вероятно, будет объявлено в понедельник, 11 декабря.

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Как отмечает издание, один из источников сообщил, что сумма сделки составит около 400 млн долл. В публикации говорится, что по некоторым оценкам, стоимость Shazam может превышать 1 млрд долл.

Официальные представители Apple и Shazam отказались прокомментировать сообщение о сделке.

Напомним, Apple уволила сотрудника , потому что его дочь опубликовала видео с обзором нового iPhone X