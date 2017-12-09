Apple планує придбати Shazam
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Американська компанія Apple планує придбати сервіс Shazam, що дозволяє розпізнавати мелодії і зображення. Про це повідомиляє УНН з посиланням на онлайн-портал TechCrunch.
За даними джерела, угоду підпишуть на цьому тижні. Про операцію, ймовірно, буде оголошено в понеділок, 11 грудня.
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Як зазначає видання, одне з джерел повідомило, що сума операції складе близько 400 млн дол. У публікації йдеться, що за деякими оцінками, вартість Shazam може перевищувати 1 млрд дол.
Офіційні представники Apple і Shazam відмовилися прокоментувати повідомлення про операцію.
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