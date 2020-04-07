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АПЛ продвинулась в переговорах с властями Британии относительно возобновления чемпионата

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Английской Премьер-лиге подошло к возобновлению чемпионата благодаря продвижению в переговорах с правительством Великобритании, передает УНН со ссылкой на The Mirror.

На днях была проведено экстренное совещание с участием 20 клубов, чтобы попробовать в отчаянном порядке согласовать соглашение о завершении сезона, который в марте остановился из-за коронавируса.

Согласно информации The Mirror, Премьер-лига достигла стадии, когда матчи могут восстановиться за закрытыми дверями при специальном разрешении.

Примечательно, что опасения по-прежнему связаны с фанатами, которые могут нарушить запрет на посещение матчей несмотря на меры правительства. Но были составлены планы чтобы попытаться сохранить поклонников в собственных домах. К ним относятся трансляции большего количества игр и другое.

Указано также, клубам было приказано подготовиться к возвращению в середине июня, что позволит игрокам увеличить тренировочную нагрузку с мая. При этом в АПЛ не сомневаются, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране в течение следующих шести недель возобновлению сезона придется отложить на более длительный срок.

Добавим также, после 29-ти туров (“Манчестер Сити”, “Шеффилд Юнайтед”, “Арсенал” и “Астон Вилла” имеют по игре в запасе) в турнирной таблице Премьер-лиги лидирует “Ливерпуль”, опережая ближайшего конкурента “Манчестер Сити” на 25 очков.

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