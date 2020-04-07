АПЛ просунулась в переговорах з британською владою стосовно відновлення чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Англійській Прем'єр-лізі наблизилась до відновлення чемпіонату завдяки просуненню в переговорах з урядом Великої Британії, передає УНН з посиланням на The Mirror.
Днями була проведена екстрена нарада за участю 20 клубів, щоб спробувати в відчайдушному порядку погодити угоду про завершення сезону, який в березні зупинився через коронавірус.
Згідно з інформацією The Mirror, Прем’єр-ліга досягла стадії, коли матчі можуть відновитися за зачиненими дверима при спеціальному дозволі.
Примітно, що побоювання, як і раніше пов’язані з фанатами, які можуть порушити заборону на відвідування матчів незважаючи на заходи уряду. Але були складені плани аби спробувати зберегти прихильників у власних домівках. До них відносяться трансляції більшої кількості ігор та інші.
Зазначено також, клубам було наказано підготуватися до повернення в середині червня, що дозволить гравцям збільшити тренувальне навантаження з травня. При цьому в АПЛ не сумніваються, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації в країні протягом наступних шести тижнів відновлення сезону доведеться відкласти на більш тривалий термін.
Додамо також, після 29-ти турів (“Манчестер Сіті”, “Шеффілд Юнайтед”, “Арсенал” і “Астон Вілла” мають по грі в запасі) в турнірній таблиці Прем’єр-ліги лідирує “Ліверпуль”, випереджаючи найближчого конкурента “Манчестер Сіті” на 25 очок.