АПК обеспечил поступление 39% всей валюты Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. По итогам 2018 года поступление валюты в Украину на 39% обеспечил агропромышленный комплекс (АПК). Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, передает УНН.
"39% валюты, которая входит в Украину - это валюта от агропромышленного комплекса", - сказал Гройсман.
В денежном эквиваленте это 18,6 млрд долл.
Также Премьер отметил, что за прошедший год отечественный АПК получил весомую поддержку государства в виде дотаций. Развивались как животноводство, так и садоводство.
Ранее УНН сообщал, что благодаря дотациям свои мощности в прошлом году нарастили главные "кормильцы" страны, среди которых птицеводы и молочники.
При этом, напомним, в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина — среди трех главных поставщиков.
Основной экспортер курятины Украины — агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.