АПК забезпечив надходження 39% всієї валюти України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. За підсумками 2018 року надходження валюти в Україну на 39% забезпечив агропромисловий комплекс (АПК). Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає УНН.
"39% валюти, яка входить в Україну - це валюта від агропромислового комплексу", - сказав Гройсман.
У грошовому еквіваленті це 18,6 млрд дол.
Також Прем'єр зазначив, що за минулий рік вітчизняний АПК отримав вагому підтримку держави у вигляді дотацій. Розвивалися як тваринництво, так і садівництво.
Раніше УНН повідомляв, що завдяки дотаціям свої потужності у минулому році наростили головні "годувальники" країни, серед яких птахівники і молочники.
При цьому, нагадаємо, в минулому році Україна піднялася на 6-е місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.
Основний експортер курятини України - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.