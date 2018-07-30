Апелляцию на продление ареста Вышинского перенесли

"Перенесено заседание на 6 августа 2018 года", - сказала пресс-секретарь.

Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости-Украина". Позже стало известно, что руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Руководителя "РИА Новости-Украина" арестовали. МИД РФ требовало немедленно освободить из-под стражи Кирилла Вышинского и снять с него обвинения.

Позже стало известно об аресте имущества Вышинского.

Как сообщал УНН, 6 июля Вышинскому сообщено о еще одном подозрении - в совершении уголовного преступления по ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса.