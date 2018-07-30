Апелляцию на продление ареста Вышинского перенесли

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31700 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96154 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121593 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129283 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167900 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152892 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140724 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130402 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180395 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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Апелляцию на продление ареста Вышинского перенесли

Апелляцию на продление ареста Вышинского перенесли

Киев  •  УНН

 • 8103 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Апелляционный суд Херсонской области перенес рассмотрение жалобы защиты руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на решение суда первой инстанции о продлении ему ареста до 13 сентября. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

"Перенесено заседание на 6 августа 2018 года", - сказала пресс-секретарь.

Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости-Украина". Позже стало известно, что руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Руководителя "РИА Новости-Украина" арестовали. МИД РФ требовало немедленно освободить из-под стражи Кирилла Вышинского и снять с него обвинения.

Позже стало известно об аресте имущества Вышинского.

Как сообщал УНН, 6 июля Вышинскому сообщено о еще одном подозрении - в совершении уголовного преступления по ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса.

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