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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 16513 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104320 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80067 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Апелляционный суд снял арест с Кузницы на Рыбацком

Апелляционный суд снял арест с Кузницы на Рыбацком

Киев  •  УНН

 • 16535 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд снял арест с завода Кузница на Рыбацком. Об этом говорится в решении суда от 19 ноября, передает УНН.

"Апелляционные жалобы адвокатов ..., которые действуют в интересах Компании "Ewins Limited", которая действует в интересах ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком", удовлетворить", - говорится в постановлении.

Таким образом суд отказал ГБР в аресте и отменил предыдущее решение Печерского суда.

"Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит", - говорится в документе.

Напомним, в сентябре Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбацком", который ранее принадлежал пятому президенту Петру Порошенко в рамках производства по его купли-продажи.

Как сообщал УНН, следователи Государственного бюро расследований начали два уголовных производства по заявлениям экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, по отмыванию средств и неуплате налогов на "Кузницы на Рыбацком".

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