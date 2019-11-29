Апеляційний суд зняв арешт з Кузні на Рибальському
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Київський апеляційний суд зняв арешт із заводу Кузня на Рибальському. Про це йдеться в рішенні суду від 19 листопада, передає УНН.
“Апеляційні скарги адвокатів..., які діють в інтересах Компанії “Ewins Limited”, яка діє в інтересах ПрАТ “Завод „Кузня на Рибальському“, задовольнити”, — йдеться в ухвалі.
Таким чином суд відмовив ДБР в арешті і скасував попереднє рішення Печерського суду.
"Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає", - зазначено у документі.
Нагадаємо, у вересні Печерський районний суд Києва арештував завод “Кузня на Рибальському”, який раніше належав п’ятому президентові Петру Порошенку у рамках провадження щодо його купівлі-продажу.
Як повідомялв УНН, слідчі Державного бюро розслідувань розпочали два кримінальних провадження за заявами ексзаступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова, який 19 травня повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності, щодо відмивання коштів і несплату податків на “Кузні на Рибальському”.