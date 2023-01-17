Апелляционный суд оставил бывшего нардепа Скуратовского под стражей

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19809 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 74308 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116931 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116517 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 265846 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132961 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121639 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371972 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83673 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136417 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.9м/с
75%
Популярные новости

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77252 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16630 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12564 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12165 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13412 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 265845 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293191 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371971 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347511 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394822 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77268 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111525 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130763 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170436 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79660 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Апелляционный суд оставил бывшего нардепа Скуратовского под стражей

Киев • УНН

 • 431523 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Апелляционный суд оставил без изменений содержание под стражей бывшему председателю комитета ВР Сергею Скуратовскому, который подозревается в незаконном завладении правом требования по кредитам частного банка на более 128 млн гривен, передает УНН со ссылкой на САП.

Апелляционный суд оставил бывшего нардепа Скуратовского под стражей

Детали

"Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороне защиты и оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога бывшему председателю комитета Верховной Рады VIII созыва, подозреваемому по делу о противоправном завладении правом требования банковского учреждения на 128 млн грн", - говорится в сообщении.

Также суд оставил без изменений обязанности, возложенные на него в случае внесения залога.

Детали дела

По версии следствия в 2019 году Председатель Комитета Верховной Рады, будучи фактическим владельцем ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева. Строительство проводилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилого комплекса, земельных участков и ряда личных поручительств (в том числе и самого народного избранника).

С целью избежания ипотечных обязательств и получения возможности продать построенную жилую недвижимость народный депутат с привлечением начальника отделения Главного следственного управления СБУ (в настоящее время лицо занимает руководящую должность в Центральном аппарате ГБР), руководителя подразделения АРМА, руководства государственного предприятия «Сетам», а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее Нацагентство и госпредприятие.

Лица использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду. Благодаря чему в конце концов добились выкупа указанной недвижимости по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо.

Выводами экспертиз подтверждено, что реализация этой преступной схемы причинила банковскому учреждению ущерб более 112 млн грн – именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую оплатили злоумышленники.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$61.53
Bitcoin
$76,719.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,996.15
Ethereum
$1,469.20