Апелляционный суд оставил бывшего нардепа Скуратовского под стражей

Детали

"Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороне защиты и оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога бывшему председателю комитета Верховной Рады VIII созыва, подозреваемому по делу о противоправном завладении правом требования банковского учреждения на 128 млн грн", - говорится в сообщении.

Также суд оставил без изменений обязанности, возложенные на него в случае внесения залога.

Детали дела

По версии следствия в 2019 году Председатель Комитета Верховной Рады, будучи фактическим владельцем ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева. Строительство проводилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилого комплекса, земельных участков и ряда личных поручительств (в том числе и самого народного избранника).

С целью избежания ипотечных обязательств и получения возможности продать построенную жилую недвижимость народный депутат с привлечением начальника отделения Главного следственного управления СБУ (в настоящее время лицо занимает руководящую должность в Центральном аппарате ГБР), руководителя подразделения АРМА, руководства государственного предприятия «Сетам», а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее Нацагентство и госпредприятие.

Лица использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду. Благодаря чему в конце концов добились выкупа указанной недвижимости по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо.

Выводами экспертиз подтверждено, что реализация этой преступной схемы причинила банковскому учреждению ущерб более 112 млн грн – именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую оплатили злоумышленники.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.