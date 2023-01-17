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Апеляційний суд залишив колишнього нардепа Скуратовського під вартою

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Апеляційний суд залишив без змін тримання під вартою колишньому голові комітету ВР Сергію Скуратовському, який підозрюється у незаконному заволодінні правом вимоги за кредитами приватного банку на понад 128 млн гривень, передає УНН із посиланням на САП.

Апеляційний суд залишив колишнього нардепа Скуратовського під вартою

Деталі

"Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави колишньому голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у справі щодо протиправного заволоділа правом вимоги банківської установи на 128 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Також суд залишив без змін обов’язки, покладенні на на нього у разі внесення застави.

Деталі справи

За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).

З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.

Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

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