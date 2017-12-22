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Апелляционный суд отправил дело убийства Бузины назад в Шевченковский суд

Киев • УНН

 • 9041 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Апелляционный суд Киева не удовлетворил представление и.о. председателя Шевченковского районного суда Киева о направлении уголовного производства по убийству журналиста Олеся Бузины в другой столичный суд, передает УНН со ссылкой на постановление Апелляционного суда Киева.

Апелляционный суд отправил дело убийства Бузины назад в Шевченковский суд

"В удовлетворении представления и.о. председателя Шевченковского районного суда города Киева о направлении уголовного производства... из Шевченковского районного суда города Киева в другой районный суд города Киева в пределах юрисдикции Апелляционного суда города Киева отказать", - говорится в постановлении.

Отметим, что в своем представлении и.о. председателя Шевченковского райсуда сообщил, что невозможно осуществить автоматизированное распределение в этом деле, так как не хватает нужного количества судей для ее распределения. Поэтому просил передать дело в другой столичный суд.

Однако Апелляционный суд Киева указал, что такие доводы не являются убедительными. К тому же, как отметили в апелляционной инстанции, на время распределения дела судьи находились в краткосрочной командировке, а также были временно нетрудоспособны.

В связи с этим коллегия судей Апелляционного суда Киева подчеркнула, что Шевченковский суд не исчерпал все предусмотренные законом возможности для создания состава суда для рассмотрения этого уголовного производства, а потому оснований для направления уголовного производства в другой суд нет.

Напомним, 27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование относительно Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.

16 апреля 2015 года днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.

МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрей Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.

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