Апеляційний суд відправив справу вбивства Бузини назад до Шевченківського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва не задовольнив подання в.о. голови Шевченківського районного суду Києва про направлення кримінального провадження щодо вбивства журналіста Олеся Бузини до іншого столичного суду, передає УНН з посиланням на ухвалу Апеляційного суду Києва.
“У задоволенні подання в.о. голови Шевченківського районного суду міста Києва про направлення кримінального провадження ... з Шевченківського районного суду міста Києва до іншого районного суду міста Києва в межах юрисдикції Апеляційного суду міста Києва відмовити”, — йдеться у ухвалі.
Зазначимо, що у своєму поданні в.о. голови Шевченківського райсуду повідомив, що неможливо здійснити автоматизований розподіл у цій справі, оскільки не вистачає потрібної кількості суддів для її розподілу. Тому просив передати справу до іншого столичного суду.
Проте Апеляційний суд Києва вказав, що такі доводи не є переконливими. До того ж, як зауважили в апеляційній інстанції, на час розподілу справи судді перебували у короткостроковому відрядженні, а також були тимчасово непрацездатні.
У зв’язку з цим, колегія суддів Апеляційного суду Києва, наголосила, що Шевченківський суд не вичерпав всі передбачені законом можливості для створення складу суду для розгляду цього кримінального провадження, а тому підстав для направлення кримінального провадження до іншого суду немає.
Нагадаємо, 27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.
16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.
МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.