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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 54481 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 33293 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104477 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106121 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122808 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104684 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106811 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112987 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117317 просмотра

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Апелляционный суд отказался увеличивать сумму залога Каськиву

Апелляционный суд отказался увеличивать сумму залога Каськиву

Киев  •  УНН

 • 10354 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Печерского районного суда столицы, который избрал экс-руководителю Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 160 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

"Решение суда 1-й инстанции оставить без изменений", - отметили в пресс-службе суда.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины подала жалобу в Апелляционный суд Киева на меру пресечения экс-руководителю Держинвестпроекту Владиславу Каськиву, в которой просит увеличить ему сумму залога с 160 тыс. До 480 тыс. грн. Напомним, суд определил для Каськива арест с возможностью внесения залога в 160 тыс. грн.

В ночь на 1 ноября Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины ( служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

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