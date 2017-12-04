Апелляционный суд отказался увеличивать сумму залога Каськиву

"Решение суда 1-й инстанции оставить без изменений", - отметили в пресс-службе суда.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины подала жалобу в Апелляционный суд Киева на меру пресечения экс-руководителю Держинвестпроекту Владиславу Каськиву, в которой просит увеличить ему сумму залога с 160 тыс. До 480 тыс. грн. Напомним, суд определил для Каськива арест с возможностью внесения залога в 160 тыс. грн.

В ночь на 1 ноября Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины ( служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).