Апеляційний суд відмовився збільшувати суму застави Каськіву
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Печерського районного суду столиці, який обрав екс-керівнику Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславу Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави в сумі 160 тис.грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Апеляційного суду Києва.
“Рішення суду 1-ї інстанції залишити без змін”, — зазначили у прес-службі суду.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України подала скаргу до Апеляційного суду Києва на запобіжний захід екс-керівнику Держінвестпроекту Владиславу Каськіву, в якій просить збільшити йому суму застави зі 160 тис. до 480 тис. грн.
Нагадаємо, суд визначив для Каськіва арешт із можливістю внесення застави в 160 тис. грн.
У ГПУ напередодні вказали, що у Каськіва є п’ять днів на внесення застави.
У ніч на 1 листопада Каськіва екстрадували до України з Панами.
Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).