Апелляционный суд незаконно освободил из-под стражи экс-беркутовца - ГПУ

"По моему мнению, это явно незаконное решение, которое нельзя ничем объяснить, потому что и тяжесть преступления, вы можете себе представить, что лицо обвиняется в совершении более 33 покушений на убийство и доказано нарушение им своих обязанностей во время досудебного расследования" - сказал С.Горбатюк.

Он отметил, что райсуд в начале года уже менял меру пресечения экс-беркутовцу В.Гончаренко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, однако он неоднократно нарушал возложенные на него обязанности.

После этого он был повторно арестован Печерским районным судом Киева.

Однако Апелляционный суд Киева отпустил из-под стражи подозреваемого В.Гончаренко под личное обязательство.

При этом, по данным С.Горбатюка, у прокуратуры есть только регулятивная часть решения суда и пока не известно, чем суд мотивировал свое решение.

Он также напомнил, что такое решение Апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Напомним, суд продлил арест ряду экс-беркутовцев до 30 апреля.