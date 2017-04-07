Апеляційний суд незаконно звільнив з-під варти екс-беркутівця - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Апеляційний суд Києва незаконно звільнив з-під варти екс-беркутівця Віталія Гончаренка, який підозрюється у замаху на вбивство 33 осіб. Про це журналістам заявив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
"На мою думку, це явно незаконне рішення, яке не можна нічим пояснити, тому що і тяжкість злочину, ви можете собі уявити, що особа звинувачується у скоєнні понад 33 замахів на вбивство і доведено порушення ним своїх обов’язків під час досудового розслідування", - сказав С.Горбатюк.
Він зазначив, що райсуд на початку року вже змінював запобіжний захід екс-беркутівцю В.Гончаренку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, однак він неодноразово порушував покладені на нього обов'язки.
Після цього його було повторно арештовано Печерським районним судом Києва.
Однак Апеляційний суд Києва відпустив з-під варти підозрюваного В.Гончаренка під особисте зобов’язання.
При цьому, за даними С.Горбатюка, у прокуратури є лише регулятивна частина ухвали суду і поки не відомо, чим суд мотивував своє рішення.
Він також нагадав, що таке рішення Апеляційного суду оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, суд продовжив арешт низки екс-беркутівців до 30 квітня.