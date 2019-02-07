Апелляции еще 12 пленных моряков суд рассмотрит на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрит апелляционные жалобы на постановление Лефортовского райсуда Москвы о продлении срока содержания под стражей еще двенадцати военнопленных моряков. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
"Сегодня Московский суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей четырем украинским военнопленным. В отношении еще двенадцати моряков такие заседания запланировано провести 12 и 13 февраля", - говорится в сообщении.
По ее словам, на сегодняшнем заседании апелляционные жалобы не были удовлетворены, и срок содержания под стражей остался неизменным - до 24 апреля текущего года.
Кроме того, сообщила Денисова, суд отказался привлечь копию принятой резолюции ПАСЕ от 24 января 2019 года, согласно которой РФ призвали соблюдать нормы Женевской Конвенции.
"Следующий шаг - обращение в ЕСПЧ", - написала Омбудсмен.
Как сообщал УНН, апелляционный суд в Москве оставил под стражей четырех украинских военнопленных моряков Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, впоследствии их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.