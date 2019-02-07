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Апеляції ще 12 полонених моряків суд розгляне наступного тижня

Апеляції ще 12 полонених моряків суд розгляне наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне апеляційні скарги на постанову Лефортовського райсуду Москви щодо продовження строку утримання під вартою ще дванадцятьох військовополонених моряків. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні Московський суд розглянув апеляційні скарги на постанову Лефортовского районного суду щодо продовження строку тримання під вартою чотирьом українським військовополоненим. Стосовно ще дванадцятьох моряків такі засідання заплановано провести 12 та 13 лютого", - йдеться в повідомленні.

За її словами, на сьогоднішньому засіданні апеляційні скарги не були задоволені, і термін тримання під вартою залишився незмінним - до 24 квітня поточного року.

Крім того, повідомила Денісова, суд відмовився залучити копію ухваленої резолюції ПАРЄ від 24 січня 2019 року, згідно з якою РФ закликали дотримуватися норм Женевської Конвенції.

"Наступний крок - звернення до ЄСПЛ", - написала Омбудсмен.

Як повідомляв УНН, апеляційний суд у Москві залишив під вартою чотирьох українських військовополонених моряків: Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, згодом їх перемістили до Москви, де арешт продовжили до кінця квітня.

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