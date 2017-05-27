Апелляции на решения судов в отношении экс-налоговиков прокуратура подаст в понедельник - Аваков

"Заставы еще не внесены. По первой части людей срок внесения залога стекает в понедельник. В понедельник мы подаем апелляции, военная прокуратура и мы вместе с ними подаем, по 7 случаях, так как считаем решение судов там не очень адекватные", - сказал министр.

Как сообщал УНН, МВД и ГПУ отчитались о "величайшей антикоррупционную операцию" 454 обыски в 15 областях.

В частности, Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что за участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением задержано 23 экс-руководителей Минздоху времен Клименко; судом арестованы с правом залога - 11 подозреваемых; мера пресечения (залог) избран - 7 подозреваемым; мера пресечения (личное обязательство) избран - 4 подозреваемым.

По его словам, общая сумма определенных судом застал подозреваемым составляет - 326,128 млн грн.