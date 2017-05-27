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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Апелляции на решения судов в отношении экс-налоговиков прокуратура подаст в понедельник - Аваков

Киев • УНН

 • 12139 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Главная военная прокуратура в понедельник подаст апелляционные жалобы в отношении семи постановлений Печерского районного суда Киева, который избрал мерой пресечения для бывших налоговиков времен экс-министра А.Клименко. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после открытия обновленного сервисного центра МВД в Хмельницкой, передает УНН.

Апелляции на решения судов в отношении экс-налоговиков прокуратура подаст в понедельник - Аваков

"Заставы еще не внесены. По первой части людей срок внесения залога стекает в понедельник. В понедельник мы подаем апелляции, военная прокуратура и мы вместе с ними подаем, по 7 случаях, так как считаем решение судов там не очень адекватные", - сказал министр.

Как сообщал УНН, МВД и ГПУ отчитались о "величайшей антикоррупционную операцию" 454 обыски в 15 областях.

В частности, Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что за участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением задержано 23 экс-руководителей Минздоху времен Клименко; судом арестованы с правом залога - 11 подозреваемых; мера пресечения (залог) избран - 7 подозреваемым; мера пресечения (личное обязательство) избран - 4 подозреваемым.

По его словам, общая сумма определенных судом застал подозреваемым составляет - 326,128 млн грн.

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