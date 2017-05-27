Апеляції на рішення судів щодо екс-податківців прокуратура подасть у понеділок – А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Головна військова прокуратура у понеділок подасть апеляційні скарги стосовно семи ухвал Печерського районного суду Києва, який обрав запобіжні заходи для колишніх податківців часів екс-міністра О.Клименка. Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков після відкриття оновленого сервісного центру МВС на Хмельниччині, передає УНН.
“Застави ще не внесені. По першій частині людей строк внесення застави стікає у понеділок. У понеділок ми подаємо апеляції, військова прокуратура і ми разом з ними подаємо, по 7 випадках, тому що вважаємо рішення судів там не дуже адекватні”, — сказав міністр.
Як повідомляв УНН, МВС і ГПУ прозвітували про “найбільшу антикорупційну операцію”: 454 обшуки у 15 областях.
Зокрема, Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що за участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем затримано 23 екс-керівників Мінздоху часів Клименка; судом арештовано з правом застави — 11 підозрюваних; запобіжний захід (застава) обрано — 7 підозрюваним; запобіжний захід (особисте зобов’язання) обрано — 4 підозрюваним.
За його словами, загальна сума визначених судом застав підозрюваним складає — 326,128 млн грн.