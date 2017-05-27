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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Апеляції на рішення судів щодо екс-податківців прокуратура подасть у понеділок – А.Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Головна військова прокуратура у понеділок подасть апеляційні скарги стосовно семи ухвал Печерського районного суду Києва, який обрав запобіжні заходи для колишніх податківців часів екс-міністра О.Клименка. Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков після відкриття оновленого сервісного центру МВС на Хмельниччині, передає УНН.

Апеляції на рішення судів щодо екс-податківців прокуратура подасть у понеділок – А.Аваков

“Застави ще не внесені. По першій частині людей строк внесення застави стікає у понеділок. У понеділок ми подаємо апеляції, військова прокуратура і ми разом з ними подаємо, по 7 випадках, тому що вважаємо рішення судів там не дуже адекватні”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, МВС і ГПУ прозвітували про “найбільшу антикорупційну операцію”: 454 обшуки у 15 областях.

Зокрема, Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що за участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем затримано 23 екс-керівників Мінздоху часів Клименка; судом арештовано з правом застави — 11 підозрюваних; запобіжний захід (застава) обрано — 7 підозрюваним; запобіжний захід (особисте зобов’язання) обрано — 4 підозрюваним.

За його словами, загальна сума визначених судом застав підозрюваним складає — 326,128 млн грн.

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