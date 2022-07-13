Апелляция на пожизненное заключение оккупанта Шишимарина: суд отложил заседание на 25 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Киевский апелляционный суд отложил на 25 июля рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на приговор суда, которым российский военный Вадим Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению, передает корреспондент УНН.
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«В связи с предоставлением дополнений к апелляционной жалобе у коллегии судей возникла необходимость в дополнительном изучении материалов дела, кроме того, мы обращаем внимание, что в апелляционной жалобе вы указываете о несоответствии выводов суда, фактически обстоятельств дела, однако отсутствуют ссылки конкретно на доказательства, которые вы считаете, что суд дал не верную оценку… Поэтому мы предлагаем вам (адвокат – ред.) подать в этой части еще дополнительно уточнение… В связи с этим апелляционное разбирательство откладывается на 25 июля в 14:00», – сказал судья.
Дополнение
Киевский апелляционный суд 13 июля начал заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты на приговор суда, которым Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению.
Контекст
23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина, по делу об убийстве мирного жителя Сумщской области.
Шишимарин после объявления обвинительного акта по делу признал себя виновным и не отказался давать показания.
Следствие установило, что 21-летний военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Это был первый суд над русским военным за убийство мирного жителя в Украине с начала полномасштабного вторжения россии.