Ув'язнений до довічного окупант Шишимарін оскаржує вирок: суд розпочав розгляд апеляції

Деталі

Суд розпочав засідання щодо розгляду апеляційної скарги на вирок суду, яким Вадима Шишимаріна було засуджено довічного ув'язнення, у першій справі проти російського військового за вбивство мирного жителя з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого.

Наразі суд оголосив перерву на 10 хвилин.

Доповнення

23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна, у справі щодо вбивства мирного жителя Сумщини.

Шишимарін, після оголошення обвинувального акту у справі визнав себе винним та не відмовився давати показання.

Слідство встановило, що 21-річний військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя селища Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Це був перший суд над російським військовим за вбивство мирного жителя в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф.