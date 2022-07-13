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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ув'язнений до довічного окупант Шишимарін оскаржує вирок: суд розпочав розгляд апеляції

Ув'язнений до довічного окупант Шишимарін оскаржує вирок: суд розпочав розгляд апеляції

Київ • УНН

 • 94610 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Київський апеляційний суд розпочав засідання щодо розгляду апеляційної скарги сторони захисту на вирок суду, яким російського військового Вадима Шишимаріна було засуджено до довічного ув'язнення, передає кореспондент УНН.

Деталі

Суд розпочав засідання щодо розгляду апеляційної скарги на вирок суду, яким Вадима Шишимаріна було засуджено довічного ув'язнення, у першій справі проти російського військового за вбивство мирного жителя з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого.

Наразі суд оголосив перерву на 10 хвилин.

Доповнення

23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна, у справі щодо вбивства мирного жителя Сумщини.

Шишимарін, після оголошення обвинувального акту у справі визнав себе винним та не відмовився давати показання.

Слідство встановило, що 21-річний військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя селища Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Це був перший суд над російським військовим за вбивство мирного жителя в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф.

Українські Національні Новини

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