Заключенный на пожизненное оккупант Шишимарин оспаривает приговор: суд начал рассмотрение апелляции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Киевский апелляционный суд начал заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты на приговор суда, которым российский военный Вадим Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению, передает корреспондент УНН.
Детали
Суд начал заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор суда, которым Вадим Шишимарин был осужден к пожизненному заключению, по первому делу против российского военного за убийство мирного жителя с начала полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля.
Суд объявил перерыв на 10 минут.
Дополнение
23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина, по делу об убийстве мирного жителя Сумской области.
Шишимарин после объявления обвинительного акта по делу признал себя виновным и не отказался давать показания.
Следствие установило, что 21-летний военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Это был первый суд над российским военным за убийство мирного жителя в Украине с начала полномасштабного вторжения рф.