Апеляція на довічне ув'язнення окупанта Шишимаріна: суд відклав засідання на 25 липня

Цитата

«У зв'язку з наданням доповнень до апеляційної скарги у колегії суддів виникла необхідність у додатковому вивченні матеріалів справи, окрім того, ми звертаємо увагу, що в апеляційній скарзі ви зазначаєте про невідповідність висновків суду, фактично обставин справи, проте відсутні посилання конкретно на докази, які ви вважаєте, що суд дав не вірну оцінку… Тому ми пропонуємо вам ( адвокату – ред.) подати в цій частині ще додатково уточнення… У зв'язку з цим апеляційний розгляд відкладається на 25 липня о 14:00», - сказав суддя.

Доповнення

Київський апеляційний суд 13 липня розпочав засідання щодо розгляду апеляційної скарги сторони захисту на вирок суду, яким Шишимаріна було засуджено до довічного ув'язнення.

Контекст

23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна, у справі щодо вбивства мирного жителя Сумщини.

Шишимарін, після оголошення обвинувального акту у справі визнав себе винним та не відмовився давати показання.

Слідство встановило, що 21-річний військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Це був перший суд над російським військовим за вбивство мирного жителя в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф.