Апелляция на пожизненное заключение оккупанта Шишимарина: суд отложил заседание из-за воздушной тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Киевский апелляционный суд отложил до окончания воздушной тревоги рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на приговор суда, которым российский военный Вадим Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Коллегия судей приняла отложить апелляционное разбирательство до окончания воздушной тревоги, на неопределенный срок», - сказал судья.
Детали
В Киеве объявили о воздушной тревоге в 14:18.
Дополнение
Киевский апелляционный суд начал заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты на приговор суда, которым Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению.
Контекст
23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина, по делу об убийстве мирного жителя Сумской области.
Шишимарин после объявления обвинительного акта по делу признал себя виновным и не отказался давать показания.
Следствие установило, что 21-летний военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Это был первый суд над российским военным за убийство мирного жителя в Украине с начала полномасштабного вторжения рф.