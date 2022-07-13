Апеляція на довічне ув'язнення окупанта Шишимаріна: суд відклав засідання через повітряну тривогу

Цитата

«Колегія суддів ухвалила відкласти апеляційний розгляд до закінчення повітряної тривоги, на невизначений термін», - сказав суддя.

Деталі

У Києві оголосили про повітряну тривогу о 14:18.

Доповнення

Київський апеляційний суд розпочав засідання щодо розгляду апеляційної скарги сторони захисту на вирок суду, яким Шишимаріна було засуджено до довічного ув'язнення.

Контекст

23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна, у справі щодо вбивства мирного жителя Сумщини.

Шишимарін, після оголошення обвинувального акту у справі визнав себе винним та не відмовився давати показання.

Слідство встановило, що 21-річний військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Це був перший суд над російським військовим за вбивство мирного жителя в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф.