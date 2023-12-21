Апелляционный суд оставил олигарха Коломойского под стражей до 26 января, но уменьшил размер залога

Апелляционный суд оставил олигарха Коломойского под стражей до 26 января, однако уменьшил размер залога до 2 миллиардов 700 тысяч гривен, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья их подзащитного.

Коломойского хотели взять на поруки восемь человек, в том числе телеведущая Алла Мазур.

Напомним,

Ранее Коломойского суд оставлял бизнесмена под стражей до 2 декабря с залогом в размере 3 миллиардов 790 млн грн.

Также недавно Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование по делу бизнесмена Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года.