AP: Зеленский заявил, что был готов провести выборы, но большинство украинцев - нет
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский готов к выборам, но большинство граждан выступают против этого в условиях войны, указал он
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что готов провести выборы, но большинство украинцев - нет, сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Как отмечает Associated Press, со ссылкой на слова Зеленского в интервью, "война сделала невозможным проведение президентских выборов в Украине, которые по конституции изначально были запланированы на март".
"Хотя Зеленский заявил, что он был готов провести выборы, большинство украинцев - нет, считая такое голосование "опасным и бессмысленным", поскольку вокруг них бушует война", - пишет издание.
AP указывает, что возникает еще один вопрос: "как долго сам Зеленский сможет справиться с ролью лидера страны, находящейся в состоянии войны?".
По его словам, пишет издание, "нет слов, чтобы описать, насколько сложна эта работа, но он также не может себе представить, что оставит эту должность".
"Вы, честно говоря, не можете этого сделать - сказал он. - Это было бы очень несправедливо, неправильно и, безусловно, демотивировало бы".
Ранее
Sky News со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы в начале ноября сообщало, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов следующей весной. Как сообщается, Кулеба сказал, что "мы не закрываем эту страницу. Президент Украины обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы".
AP: Зеленский заявил, что был готов провести выборы, но большинство украинцев - нет
Президент Украины Зеленский готов к выборам, но большинство граждан выступают против этого в условиях войны, указал он.
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