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AP: Мюллер не участвовал в подготовке отчета, опубликованного по итогам его расследования

Киев • УНН

 • 8100 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, проводивший расследование относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы, не участвовал в составлении итогового отчета минюста о данном разбирательстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.

AP: Мюллер не участвовал в подготовке отчета, опубликованного по итогам его расследования

По словам источника агентства в минюсте США, опубликованный ранее в этот же день главой данного ведомства документ составлен "без какого-либо вклада со стороны Мюллера". Данный источник уточнил, что представители минюста не проводили с Мюллером каких-либо консультаций на этот счет.

По сведениям источника, минюст ознакомил представителей Белого дома с содержанием указанного отчета до того, как он был опубликован. Один из представителей минюста позвонил юрисконсульту Белого дома Эммету Фладу примерно за полчаса до публикации и рассказал о ключевых положениях документа.

В составлении отчета министру юстиции, генеральному прокурору США Уильяму Барру помогал его первый заместитель Род Розенстайн, который в мае 2017 года и назначил Мюллера на пост спецпрокурора.

Напомним, Минюст опубликовал ключевые выводы итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Спецпрокурор пришел к выводу, что Дональд Трамп не совершал никаких преступлений.

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