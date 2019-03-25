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AP: Мюллер не брав участі в підготовці звіту, опублікованого за підсумками його розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який проводив розслідування щодо приписуваного РФ втручання в американські вибори, не брав участі в складанні підсумкового звіту Мін'юсту про даний розгляд. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Associated Press.

AP: Мюллер не брав участі в підготовці звіту, опублікованого за підсумками його розслідування

За словами джерела агентства в Мін'юсті США, опублікований документ складений "без будь-якого вкладу з боку Мюллера". Дане джерело уточнило, що представники Мін'юсту не проводили з Мюллером будь-яких консультацій з цього приводу.

За даними джерела, мін'юст ознайомив представників Білого дому з вмістом зазначеного звіту до того, як його було опубліковано. Один з представників Мін'юсту зателефонував юрисконсульту Білого дому Еммету Фладу приблизно за півгодини до публікації і розповів про ключові положення документа.

У складанні звіту міністру юстиції, генеральному прокурору США Вільяму Барру допомагав його перший заступник Рід Розенстайн, який в травні 2017 року і призначив Мюллера на пост спецпрокурора.

Нагадаємо, Мін’юст опублікував ключові висновки підсумкової доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера. Спецпрокурор прийшов до висновку, що Дональд Трамп не здійснював ніяких злочинів.

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