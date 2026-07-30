Антициклон принесет сухую и жаркую погоду - прогноз погоды на 30 июля
Киев • УНН
30 июля в Украине осадков не ожидается из-за антициклона. Ветер усилится на востоке до 20 м/с, температура днем 23-28°
Антициклон принесет сухую погоду в Украину 30 июля, днем до 33°, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
30 июля погоду в Украине будет определять антициклон с центром над Правобережьем, поэтому осадков не ожидаем. На высотах в его передней части к нам будет поступать холодная воздушная масса с северных направлений, что будет ощутимее ночью, а днем в поле высокого давления при небольшой облачности воздух будет быстро прогреваться. Оживленный северо-западный ветер на востоке и северо-востоке страны днем будет усиливаться до 15-20 м/с
По прогнозу, сегодня небольшая облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и северо-востоке страны днем порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°, на юге страны до 19°; днем 23-28°, на Закарпатье 30-33°.
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