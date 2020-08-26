Антирасистские протесты в США: в Висконсине возобновились беспорядки несмотря на комендантский час

СМИ обращают внимание на то, что мирные протесты в связи с ранением полицейскими 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка снова переросли в беспорядки. Протестующие игнорируют призывы разойтись и попытались снести ограждение, установленное вокруг здания окружного суда в городе. Полицейские в шлемах и бронежилетах применили слезоточивый газ, охранник, расположившись на крыше суда, стреляет из пневматического оружия по наседающим манифестантам.

Губернатор Висконсина Тони Эверс во вторник ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками, которые начались после ранения полицейскими афроамериканца. В целях защиты инфраструктурных и культурных объектов Эверс распорядился увеличить вдвое — до 250 человек — численность сотрудников Национальной гвардии в городе Кеноше. В одноименном округе комендантский час продлен еще на одну ночь.