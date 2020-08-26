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Антирасистські протести у США: у Вісконсіні поновилися заворушення попри комендантську годину

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Заворушення поновилися в ніч на середу в місті Кеноші (штат Вісконсін) після настання комендантської години, передає УНН з посиланням на ефіри місцевих телеканалів.

Антирасистські протести у США: у Вісконсіні поновилися заворушення попри комендантську годину

ЗМІ звертають увагу на те, що мирні протести в зв’язку з пораненням поліцейськими 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка знову переросли в заворушення. Протестуючі ігнорують заклики розійтися і спробували знести огорожу, встановлену навколо будівлі окружного суду в місті. Поліцейські в шоломах і бронежилетах застосували сльозогінний газ, охоронець, розташувавшись на даху суду, стріляє з пневматичної зброї по маніфестантам, що напирають.

Губернатор Вісконсіна Тоні Еверс у вівторок ввів режим надзвичайної ситуації у зв’язку з заворушеннями, які почалися після поранення поліцейськими афроамериканця. З метою захисту інфраструктурних та культурних об’єктів Еверс розпорядився збільшити вдвічі — до 250 осіб — чисельність співробітників Національної гвардії в місті Кеноші. В однойменному окрузі комендантську годину продовжено ще на одну ніч.

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