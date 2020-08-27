Антирасистские протесты в США: Facebook расследует попытки собрать через сайт добровольцев с оружием в Кеноше

Как он отмечает, в Facebook была создана группа, которая призывала “защитить город с оружием в руках” от участников беспорядков. Утром в среду в группе было около 3 000 участников. Позже она была удалена за нарушения правил соцсети. Как отметили представители Facebook, в настоящее время проводится расследование.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.