Антирасистські протести у США: Facebook розслідує спроби зібрати через сайт добровольців зі зброєю у Кеноші
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Адміністрація Facebook проводить перевірки в зв’язку з спробами, які мали місце в соцмережі, організувати в Кеноші (штат Вісконсін) сили добровольців зі зброєю для захисту під час заворушень. Про це повідомив в середу The Verge, пише УНН.
Як він відзначає, в Facebook була створена група, яка закликала “захистити місто зі зброєю в руках” від учасників заворушень. Вранці в середу в групі було близько 3 000 учасників. Пізніше вона була видалена за порушення правил соцмережі. Як відзначили представники Facebook, в даний час проводиться розслідування.
Заворушення в Кеноші почалися після того, як 23 серпня поліцейський декілька разів вистрілив в спину афроамериканцю Джейкобу Блейку. У місто були направлені підрозділи Національної гвардії штату Вісконсін, для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ.
У ніч на середу 17-річний Кайл Ріттенхаус під час заворушень в Кеноші застрелив двох людей. Він, за відомостями місцевого видання Milwaukee Journal Sentinel, міг входити в групу добровольців, які намагалися захистити майно від мародерів. Ріттенхаус затриманий.