Антикоррупционный суд исследовал сегодня 2 тома доказательств по делу Грымчака
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал сегодня два тома материалов процессуальных документов предоставленных прокурором по делу бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Сообщается, что 16 декабря 2020 года в ВАКС с участием прокурора САП продолжилось исследование письменных доказательств по делу в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его “помощника”.
“В частности коллегия судей исследовала 2 тома материалов процессуальных документов по делу, предоставленных прокурором”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжение рассмотрения — в 14:00 22 декабря 2020 года.
Как сообщалось, суд изменил меру пресечения Грымчаку с домашнего ареста на личное обязательство.
Ранее ВАКС изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной Грымчаку.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по обвинению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника.
Как сообщалось, 14 августа 2019 года задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 млн долларов за предоставление “определенных услуг”.