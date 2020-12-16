Антикоррупционный суд исследовал сегодня 2 тома доказательств по делу Грымчака

Сообщается, что 16 декабря 2020 года в ВАКС с участием прокурора САП продолжилось исследование письменных доказательств по делу в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его “помощника”.

“В частности коллегия судей исследовала 2 тома материалов процессуальных документов по делу, предоставленных прокурором”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжение рассмотрения — в 14:00 22 декабря 2020 года.

Как сообщалось, суд изменил меру пресечения Грымчаку с домашнего ареста на личное обязательство.

Ранее ВАКС изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной Грымчаку.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по обвинению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника.

Как сообщалось, 14 августа 2019 года задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 млн долларов за предоставление “определенных услуг”.