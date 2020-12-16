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Антикорупційний суд дослідив сьогодні 2 томи доказів у справі Гримчака

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив сьогодні два томи матеріалів процесуальних документів наданих прокурором у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Антикорупційний суд дослідив сьогодні 2 томи доказів у справі Гримчака

Повідомляється, що 16 грудня 2020 року у ВАКС за участі прокурора САП продовжилось дослідження письмових доказів у справі стосовно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та його “помічника”.

“Зокрема колегія суддів дослідила 2 томи матеріалів процесуальних документів у справі, наданих прокурором”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продовження розгляду — о 14:00 22 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, суд змінив запобіжний захід Гримчаку з домашнього арешту на особисте зобов‘язання.

Раніше ВАКС змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний Гримчаку.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.

Як повідомлялося, 14 серпня 2019 року затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. За версією слідства, підозрювані вимагали понад 1 мільйон доларів за надання “певних послуг”.

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