Антикорупційний суд дослідив сьогодні 2 томи доказів у справі Гримчака
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив сьогодні два томи матеріалів процесуальних документів наданих прокурором у справі колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
Повідомляється, що 16 грудня 2020 року у ВАКС за участі прокурора САП продовжилось дослідження письмових доказів у справі стосовно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та його “помічника”.
“Зокрема колегія суддів дослідила 2 томи матеріалів процесуальних документів у справі, наданих прокурором”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що продовження розгляду — о 14:00 22 грудня 2020 року.
Як повідомлялося, суд змінив запобіжний захід Гримчаку з домашнього арешту на особисте зобов‘язання.
Раніше ВАКС змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний Гримчаку.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.
Як повідомлялося, 14 серпня 2019 року затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. За версією слідства, підозрювані вимагали понад 1 мільйон доларів за надання “певних послуг”.