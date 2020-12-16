ВАКС відпустив Гримчака під особисте зобов’язання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку з домашнього арешту на особисте зобов‘язання. Про це повідомив його адвокат Дмитро Мельник на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14 грудня 2020 року Гримчаку Ю.М. змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання”, — написав адвокат.
Раніше ВАКС змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний Гримчаку.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника.
Як повідомлялося, 14 серпня 2019 року затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. За версією слідства, підозрювані вимагали понад 1 мільйон доларів за надання “певних послуг”.