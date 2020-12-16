ВАКС отпустил Грымчака под личное обязательство

“Постановлением Высшего антикоррупционного суда от 14 декабря 2020 года Грымчаку Ю.М. изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство”, — написал адвокат.

Ранее ВАКС изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной Грымчаку.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по обвинению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника.

Как сообщалось, 14 августа 2019 года задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 млн долларов за предоставление “определенных услуг”.