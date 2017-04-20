Антикоррупционное ведомство через месяц получит данные о пересечении границы

"Ожидается, что согласно поручению КМУ (Кабинета министров Украины - ред.) Государственная пограничная служба в месячный срок обеспечит доступ НАПК к системе, которая носит название "Аркан". Система представляет собой совокупность организационно-распорядительных мероприятий, программно-технических и телекоммуникационных средств, обеспечивающих обработку информации (ввод, прием, получение, передачу, регистрацию, хранение) о контроле лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Вопрос об обеспечении доступа НАПК к этой системе был рассмотрен на заседании Кабинета министров Украины 19 апреля этого года.

Как сообщал УНН 19 апреля, правительство разрешило НАПК доступ к системе контроля лиц и транспорта, пересекающих границу.