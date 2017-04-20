Антикоррупционное ведомство через месяц получит данные о пересечении границы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12946 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73449 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137439 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110035 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112106 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109612 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102057 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106305 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102995 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149097 просмотра

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Антикоррупционное ведомство через месяц получит данные о пересечении границы

Антикоррупционное ведомство через месяц получит данные о пересечении границы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Согласно поручению правительства Государственная пограничная служба в месячный срок обеспечит доступ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) к системе контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу, "Аркан". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Ожидается, что согласно поручению КМУ (Кабинета министров Украины - ред.) Государственная пограничная служба в месячный срок обеспечит доступ НАПК к системе, которая носит название "Аркан". Система представляет собой совокупность организационно-распорядительных мероприятий, программно-технических и телекоммуникационных средств, обеспечивающих обработку информации (ввод, прием, получение, передачу, регистрацию, хранение) о контроле лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Вопрос об обеспечении доступа НАПК к этой системе был рассмотрен на заседании Кабинета министров Украины 19 апреля этого года.

Как сообщал УНН 19 апреля, правительство разрешило НАПК доступ к системе контроля лиц и транспорта, пересекающих границу.

Украинские Национальные Новости

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