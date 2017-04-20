Антикорупційне відомство за місяць матиме дані про перетин кордону

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Згідно з дорученням уряду Державна прикордонна служба в місячний термін забезпечить доступ Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до системи контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, "Аркан". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Очікується, що згідно з дорученням КМУ (Кабінету міністрів України - ред.) Державна прикордонна служба в місячний термін забезпечить доступ НАЗК до системи, що також носить назву "Аркан". Система становить сукупність організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що забезпечують обробку інформації (уведення, приймання, отримання, передавання, реєстрація, зберігання) про контроль осіб, транспортних засобів і вантажів, які перетинають державний кордон України", - йдеться у повідомленні.

Питання про забезпечення доступу НАЗК до цієї системи було розглянуто під час засідання Кабінету міністрів України 19 квітня цього року.

Як повідомляв УНН 19 квітня, уряд дозволив НАЗК доступ до системи контролю осіб і транспорту, що перетинають кордон.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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